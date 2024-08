Venezuela, Machado riappare in pubblico e si unisce alla protesta

Dopo diversi giorni nascosta, temendo per la propria vita, la leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, è riapparsa in pubblico per partecipare alla protesta in corso a Caracas contro la contestata rielezione di Nicolas Maduro. Scortata da vari motociclisti, l'ex deputata liberale è arrivata a bordo di un camion, in cima al quale ha parlato davanti a una folla delirante. Migliaia di persone l'hanno accolta gridando "Libertà" nel quartiere Las Mercedes della capitale. La presenza di Machado aveva suscitato forti aspettative ma anche dubbi, dal momento che la politica aveva detto questa settimana di vivere "in clandestinità" per la paura di subire un attentato.