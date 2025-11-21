Venezuela: Machado considerata "fuggitiva" se lascerà il Paese per ritirare il Nobel

Se la vincitrice del Nobel per la Pace e leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado dovesse lasciare il Paese per andare a ritirare il Premio, sarà considerata una latitante. Machado, che afferma di essere nascosta in Venezuela, ha dichiarato la sua intenzione di recarsi a Oslo per ricevere il riconoscimento il 10 dicembre. "Essendo fuori dal Venezuela e oggetto di numerose indagini penali, sarà considerata una fuggitiva", ha dichiarato il procuratore generale venezuelano Tarek William Saaba. La Machado è accusata dalle autorità venezuelane di "cospirazione, incitamento all'odio e terrorismo". Il procuratore generale ha inoltre indicato che "più di 100 mercenari" di "oltre 30 nazionalità diverse" e "legati alla Cia" sono perseguiti dal Venezuela.