Venezuela, "grazie a Italia-Usa" liberi 5 oppositori che si erano rifugiati nell'ambasciata argentina

Cinque oppositori che si erano rifugiati nell'ambasciata argentina a Caracas, in Venezuela, sono liberi dopo quasi 15 mesi. Il gruppo era composto da Pedro Urruchurtu, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Omar González e Magalli Meda, tutti stretti collaboratori di Machado. Il giornalista venezuelano David Placer ha riferito che sono stati liberati grazie a un'operazione congiunta di Stati Uniti e Italia. I cinque sono già arrivati "in salvo in territorio statunitense", ha confermato l'account ufficiale del Dipartimento di Stato americano in lingua spagnola. Si sarebbe trattato dunque di una vera e propria fuga e non, come riportato inizialmente dal sito venezuelano AlbertoNews, di una liberazione dopo la concessione dei lasciapassare da parte del governo di Maduro.