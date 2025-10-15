Venezuela, inondata una miniera d'oro: morti 14 minatori

In Venezuela almeno 14 persone sono morte a causa dell'inondazione di una miniera d'oro nel municipio di El Callao, nel sud del Paese. Il tragico incidente è avvenuto dopo le intense piogge del fine settimana, che hanno sommerso le gallerie dove lavoravano i minatori. Le vittime si trovavano in tre punti distinti del complesso minerario quando sono state sorprese da un fiume d'acqua. Secondo i racconti dei minatori sopravvissuti, le insistenti piogge hanno sommerso una prima area dove sono morti 11 lavoratori. In una zona differente del complesso, altri tre minatori sono morti tentando di raggiungere le motopompe che drenano l'acqua durante le attività di estrazione.