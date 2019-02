Venezuela, Guaidò: "Profondo sconcerto per la posizione italiana"

Il leader dell'opposizione venezuelana Juan Guaidò ha espresso "profondo sconcerto" per la posizione politica italiana sulla crisi venezuelana. "Non capiamo perché il Paese europeo a noi più vicino non prenda una posizione chiara e netta contro il dittatore Nicolas Maduro e non chieda libere elezioni sotto l'egida della comunità internazionale e lo sblocco degli aiuti umanitari", ha sottolineato l'autoproclamato presidente del Paese sudamericano.