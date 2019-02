Venezuela, Guaidò: polizia cerca di intimidirmi, voleva mia moglie Fabiana

Juan Guaidò, leader dell'opposizione e presidente autoproclamato del Venezuela, ha denunciato tentativi di intimidazione contro i familiari, accusando il capo dello Stato in carica Nicolas Maduro. "Non mi intimidiranno", ha dichiarato alla stampa davanti alla sua casa di Caracas, con la figlia di 20 mesi in braccio e la moglie accanto. Secondo quanto raccontato da Guaidò, alcuni uomini, che si sono identificati come appartenenti alle forze speciali di polizia, sono andati a casa sua chiedendo dove fossero la moglie Fabiana Rosales.