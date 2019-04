Venezuela, Guaidò: non preoccupato per richiesta revoca immunità

Juan Guaidó, presidente dell'Assemblea nazionale autoproclamatosi presidente del Venezuela, ha dichiarato di "non essere preoccupato" per la sentenza del Tribunale supremo di giustizia che ha chiesto all'Assemblea nazionale costituente di rimuovere l'immunità di cui gode. "Non dubitate del fatto che mi vogliano mettere in carcere - ha detto a un gruppo di sostenitori -, però io non sono preoccupato".