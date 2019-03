Juan Guaidò , autoproclamatosi presidente del Venezuela , ha parlato alla folla con un megafono, in piedi su un'automobile, dopo che la polizia ha fatto smontare la tribuna eretta per il suo comizio sulla Avenida Victoria, a Caracas. Guaidò ha chiamato i suoi simpatizzanti alla mobilitazione di piazza "per denunciare chi resta il vero responsabile della crisi della luce, della benzina, degli ospedali e che ha nome e cognome: Nicolas Maduro !".

In migliaia in piazza anche per Maduro - Migliaia di simpatizzanti del chavismo hanno sfilato nel centro di Caracas, nella "Marcia antimperialista bolivariana" convocata dal governo, per l'anniversario dell'imposizione, da parte dell'allora presidente americano Barack Obama, delle prime sanzioni contro alti dirigenti venezuelani.



"Quando l'impero Usa, disperato, per mettere le mani sulle nostre risorse naturali intensifica le sue brutali aggressioni contro la Patria, ci fermiamo decisi per difendere la nostra terra e gridare con forza: Yankee Go Home!", ha scritto Maduro su Twitter in appoggio della mobilitazione. Il ministro degli Esteri, Jorge Arreaza, ha partecipato alla marcia dalla sede dell'ente nazionale delle telecomunicazioni, Conatel, al Palazzo di Miraflores, sede della presidenza, e ha detto ai cronisti che "questo che vediamo è un popolo che resiste, e per questo sappiamo che supererà tutte le difficoltà.