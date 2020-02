Venezuela, Guaidò: "Torno in patria e lotteremo uniti"

Il leader dell'opposizione venezuelana Juan Guaidò, autoproclamatosi presidente 'legittimo e riconosciuto in questo ruolo da oltre 50 Paesi, ha annunciato il suo ritorno in Patria dopo un lungo giro cominciato il 19 gennaio dalla Colombia, continuato in Europa e terminato negli Stati Uniti con un incontro con il presidente Donald Trump. In un video su Twitter, Guaidò ha assicurato: "Ora abbiamo il rispetto e l'appoggio del mondo".