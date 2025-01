Venezuela, governo Caracas annuncia l'arresto di un italiano: "E' un mercenario"

Il governo di Caracas ha annunciato l'arresto di un italiano entrato in Venezuela via terra. Il ministro degli Interni, della Giustizia e della Pace, Diosdado Cabello, ha detto che è stato "catturato nelle prime ore di oggi" aggiungendo che "stava attraversando la frontiera attraverso una strada sconnessa tra i valichi". Al canale Telesur, Cabello non ha fatto il nome dell'italiano, ma ha aggiunto che con lui è stato arrestato anche un colombiano e ha accusato entrambi di essere dei "mercenari", "parte di un complotto" per rovesciare il governo del presidente Nicolas Maduro.