Voto Venezuela, Italia e 6 Paesi Ue: Caracas pubblichi i registri di voto

Su iniziativa di Giorgia Meloni e di Emmanuel Macron i leader di Italia, Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Polonia hanno chiesto alle autorità venezuelane di "pubblicare tempestivamente tutti i registri di voto per garantire piena trasparenza e integrità del processo elettorale". Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi. "Esprimiamo forte preoccupazione per la situazione in Venezuela a seguito delle elezioni presidenziali di domenica. L'opposizione indica di aver raccolto e pubblicato oltre l'80% dei registri di voto in ogni seggio elettorale. Questa verifica è essenziale per riconoscere la volontà del popolo".