Venezuela, l'esercito annuncia la distruzione di 10 accampamenti narcos

In Venezuela l'esercito ha annunciato domenica la distruzione di "più di dieci accampamenti appartenenti ai gruppi Tancol", acronimo utilizzato dalle autorità del Paese per indicare i terroristi colombiani dediti al narcotraffico, al confine con la Colombia nel corso del 2025. "Nell'ambito dell'operazione Scudo Bolivariano 2025, le FANB (Forze Armate Nazionali Bolivariane) hanno distrutto più di 10 accampamenti appartenenti a gruppi TANCOL di varie fazioni lungo i 2.219 chilometri di confine nella fascia occidentale del territorio al confine con la vicina Colombia", ha dichiarato il suo comandante Diego Hernández sui social.