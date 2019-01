Venezuela, Casa Bianca: non riconosceremo secondo mandato Maduro

Gli Usa non riconosceranno come legittimo il secondo mandato del presidente venezuelano Nicolas Maduro, insediatosi giovedì. La posizione ufficiale di Washington è stata resa nota dal consigliere della Casa Bianca per la Sicurezza nazionale, John Bolton, che ha inoltre spiegato che gli Usa "continueranno ad aumentare la pressione su questo regime corrotto, a sostenere l'assemblea nazionale e a chiedere la libertà e la democrazia in Venezuela".