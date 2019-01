Venezuela, Bolsonaro: "Spero che il governo cambi rapidamente"

"Spero che in Venezuela il governo cambi rapidamente". Lo ha detto ai media locali il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, appena arrivato a Davos per partecipare al Forum economico mondiale. Il capo di Stato ha poi sottolineato di trovarsi in Svizzera per "mostrare che il Brasile è cambiato" e che il Paese è pronto per "far tornare a fiorire gli affari" e per "ristabilire la fiducia del mondo nei nostri confronti".