Venezuela, Bachelet: le sanzioni Usa aggravano la crisi sociale

L'Alto Commissario dell'Onu per i Diritti umani Michelle Bachelet ha dichiarato, al termine della sua visita di tre giorni a Caracas, di avere appreso che "la situazione umanitaria in Venezuela si è deteriorata in modo straordinario" e che quella "sanitaria continua ad essere estremamente critica". "Mi preoccupano - ha sottolineato - le sanzioni imposte quest'anno dagli Stati Uniti sulle esportazioni di petrolio e il commercio dell'oro".