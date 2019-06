Venezuela, Bachelet: "Daremo assistenza su diritti umani'

Un ufficio dell'Alto Commissariato dell'Onu per i Diritti umani funzionerà da subito a Caracas per "fornire assistenza e consulenza tecnica e, cosa molto importante, continuare a monitorare la situazione dei diritti umani nel Paese". Lo ha dichiarato l'Alto Commissario Michelle Bachelet, al termine di una visita di tre giorni in Venezuela. "Abbiamo potuto anche raggiungere un accordo con il governo" ha aggiunto.