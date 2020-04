Venezuela, arrestati 5 militari: progettavano azione contro governo

I servizi di controspionaggio militare venezuelani hanno sventato una azione contro il governo organizzata da almeno cinque ufficiali, in servizio e a riposo. I militari sono stati arrestati in una operazione che ha permesso anche il recupero di un carico di armi. L'obiettivo era di prendere il controllo del carcere militare di Ramo Verdes per liberare ufficiali e soldati là detenuti e convincerli a unirsi alla ribellione.