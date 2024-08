Argentina e Uruguay riconoscono Edmundo González Urrutia come legittimo vincitore delle elezioni in Venezuela. "In base a prove schiaccianti, è chiaro per l'Uruguay che Edmundo Gonzalez Urrutia ha ottenuto la maggioranza dei voti nelle elezioni presidenziali venezuelane. Ci auguriamo che la volontà del popolo venezuelano venga rispettata", ha scritto sui social il ministro degli Esteri uruguaiano Omar Paganini.