Venezuela, a Guaidò vietati incarichi pubblici per 15 anni

Elvis Amoroso, presidente della Controlaria general (simile alla Corte dei Conti italiana) del Venezuela, ha reso noto che il leader dell'opposizione Juan Guaidò e altri 27 ex deputati del Parlamento sono stati condannati al divieto di ricoprire incarichi pubblici per i prossimi 15 anni. Amoroso ha precisato che Guaidò e gli altri ex deputati inabilitati "hanno qualcosa da nascondere non avendo presentato una dichiarazione giurata dei loro beni".