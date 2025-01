Venezia, due amici partono per la Dakar con una Panda 4x4 del 1980: "Era un nostro sogno nel cassetto"

I due attraverseranno l'Alta Italia per raggiungere la Francia, da dove inizierà ufficialmente la loro sfida, oltrepassando lo stretto di Gibilterra. Non parteciperanno come concorrenti alla Dakar, bensì seguiranno il percorso parallelo della categoria auto dedicata agli appassionati. "Non abbiamo ambizioni di dimostrare qualcosa: vogliamo solo arrivare fino in fondo per il nostro piacere personale e per far sapere che anche con un'auto umile si possono vivere avventure entusiasmanti", dicono i due amici.