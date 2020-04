Vasto incendio a Chernobyl: radiottività in aumento

Il cielo è avvolto da una nube rosa trafitta dai raggi del sole in pieno giorno. Un'immagine che paralizza quella dell'incendio boschivo nei pressi della ex centrale nucleare di Chernobyl, in Ucraina, teatro del peggior incidente nucleare della storia. Due aerei, un elicottero e circa 100 vigili del fuoco sono stati schierati per domare le fiamme, che si sono estese per 20 ettari vicino alla centrale.