Varsavia, segui il concerto-maratona internazionale di beneficenza Save Ukraine - #Stopwar

Domenica 27 marzo, alle 17.30 (18.30 ora di Kiev), le voci di musicisti, artisti, attivisti, attori, atleti e volontari di tutto il mondo si uniscono per l'Ucraina durante il concerto-maratona internazionale di beneficenza Save Ukraine - #StopWar.

L'evento dura due ore, viene trasmesso da Varsavia , in Polonia, e ritrasmesso dai canali televisivi di circa 20 paesi in Europa e nel mondo, così come dalle piattaforme di streaming e dai social network. Segui su Tgcom24 la diretta della trasmissione.