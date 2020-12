Variante inglese del Covid, nessuna variazione al Piano vaccini Italia

Istockphoto

I casi emersi in merito alla variante del coronavirus riscontrata nelle ultime settimane in Gran Bretagna non porteranno ad alcuna variazione al Piano vaccini in Italia e al suo cronoprogramma, che prosegue come previsto. Lo riferiscono fonti, interpellate dall'Ansa, vicine al Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri. Intanto gli Stati Ue sottolineano l'importanza di mantenere aperte le frontiere all'interno dell'area Schengen.