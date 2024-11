Inondazione Valencia, oltre metà dei morti si trovava in case o garage

Più della metà delle vittime dell'inondazione avvenuta a Valencia il 29 ottobre è stata rinvenuta in spazi chiusi, soprattutto all'interno di abitazioni (65 su 218 contati finora) e garage (32). E' quanto emerge da un rapporto del Centro integrazione dati (CID) rilasciato dalla Corte superiore di giustizia di Valencia. Secondo i dati provvisori, per quanto riguarda gli spazi aperti, le rimozioni dei cadaveri sono avvenute in misura maggiore nelle strade (21) e nei campi (24). Il numero totale delle vittime è per ora di 218 morti.