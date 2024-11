Valencia, si scava ancora nel fango: "Potrebbero esserci ancora persone vive" | Arriva anche l'esercito

La ricerca dei dispersi continua intanto senza tregua, "casa per casa", con più di mille soldati messi in campo a tal fine. "Il nostro impegno, per terra, mare e aria, con tutti i mezzi e per tutto il tempo necessario, è volto a ritrovare le persone scomparse", ha detto Sánchez. Mentre il re Felipe VI, da Madrid, oltre a ringraziare la solidarietà internazionale e i numerosi soccorritori al lavoro nelle zone alluvionate, omaggiava "le azioni in alcuni casi sicuramente eroiche" dei cittadini fattisi avanti per dare una mano. Anche il Papa ha voluto esprimere la sua "vicinanza alla gente di Valencia" per questa catastrofe.