Vaiolo scimmie, stato emergenza a New York: è epicentro epidemia in Usa

Il governatore dello Stato di New York, Kathy Hochul, ha dichiarato lo stato di emergenza a causa del vaiolo delle scimmie.

Lo riportano i media Usa. In città si sono registrati circa 1.400 casi. New York City è l'epicentro dell'epidemia negli Stati Uniti. "Più di un caso su quattro di vaiolo delle scimmie in questo paese si trova nello Stato di New York e dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti del nostro arsenale per rispondere", ha affermato Hochul in una dichiarazione.