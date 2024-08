Vaiolo delle scimmie, primo caso diagnosticato in Spagna

Le autorità sanitarie della Cantabria, al nord della Spagna, hanno decretato il primo caso di vaiolo delle scimmie nel Paese in un uomo giovane assistito venerdì in un pronto soccorso della regione, che presentava lesioni "compatibili" con il Mpox. Il ragazzo è ora ricoverato "in buon stato" di salute "per motivi di trattamento in isolamento ospedaliero". Secondo le analisi di laboratorio effettuate, il paziente è affetto dal virus Mpox nella variante dell'Africa occidentale, che non è quella rilevata in Svezia e Pakistan e che ha spinto l'Oms a dichiarare un'emergenza sanitaria di portata internazionale.