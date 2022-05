Vaiolo delle scimmie, in Spagna confermati 20 casi

Sale a 20 il bilancio dei casi di vaiolo delle scimmie confermati in Spagna dopo analisi approfondite.

Lo rende noto il ministero della Sanità. Altri 16 casi sono risultati positivi a prove per individuare tracce di vaiolo, e sono in corso ora studi di sequenziamento per capire a quale virus specifico corrispondano. Nove casi sono stati scartati, mentre su altri 22, notificati come sospetti, sono in corso le analisi necessarie.