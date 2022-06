Vaiolo delle scimmie, in Gb rilevati oltre 300 casi

Sono 302 i casi accertati di vaiolo delle scimmie in Gran Bretagna: uno dei primi Paesi europei a identificare i focolai di questa infezione dal 7 maggio.

Lo ha annunciato l'Agenzia per la sicurezza sanitaria britannica (Ukhsa), precisando che nel weekend sono state registrate altre 73 infezioni in Inghilterra, 2 in Scozia e 2 in Galles, con una sostanziale stabilizzazione del tasso d'incremento dei casi. Per questo motivo, nelle ultime settimane, il governo ha innalzato la soglia di attenzione sul fenomeno.