Vaccino, Merkel: senza ok Ema possibile strada tedesca sullo Sputnik 

Ansa

Angela Merkel non esclude che la Germania possa autorizzare autonomamente, a prescindere dalla Ue, l'utilizzo del vaccino russo Sputnik. "Ogni vaccino che viene autorizzato dall'Ema può essere utilizzato - ha detto infatti la cancelliera -. Questa è per noi la strada preferenziale. Se non dovesse esserci un'autorizzazione, cosa che io non credo accadrà, sarebbe possibile percorrere una strada tedesca".