Vaccini, Ema prende tempo: "Ancora nessuna conclusione su AstraZeneca"

Ansa

"La commissione della farmacovigilanza che valuta il rischio" sul vaccino di AstraZeneca ed eventuali legami con i casi di trombosi cerebrale "non ha ancora raggiunto una conclusione. La revisione è in corso". Lo annuncia l'Ema in una nota, prendendo tempo sulla decisione in merito al siero anti-Covid anglo-svedese. "Terremo una conferenza stampa non appena il lavoro sarà terminato, mercoledì o giovedì", aggiunge l'Agenzia del farmaco europea.