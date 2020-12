Vaccino AstraZeneca: in corso studio per ulteriori dati su sicurezza

IPA

"Lo studio in corso rimane importante per fornire ulteriori dati sulla sicurezza e l'efficacia del vaccino". E' quanto viene sottolineato in una mail ai partecipanti alla sperimentazione del vaccino anti-Covid di Oxford e AstraZeneca. Nella mail, inviata dopo il via libera da parte delle autorità britanniche, si ringraziano i partecipanti al trial per il loro "contributo" e per la partecipazione alla sperimentazione.