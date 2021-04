Vaccino anti Covid, in Usa un adulto su quattro è stato immunizzato

Ansa

Circa un quarto degli adulti negli Stati Uniti, più di 66 milioni di persone, hanno completato il ciclo di vaccino anti Covid, secondo i numeri diffusi dallo US Centers for Disease Control and Prevention. Inoltre, più di un terzo del totale della popolazione statunitense, oltre 112 milioni di persone, hanno ricevuto almeno una dose, circa il 43% degli adulti e quasi il 77% degli over 65enni.