Vaccini, Usa rinviano decisione su J&J: servono altri dati 

Un gruppo di esperti del Centers for Disease Control and Prevention, l'agenzia sanitaria americana, ritiene necessario avere ulteriori dati e ha così rinviato la decisione sulla ripresa delle vaccinazioni con il siero Johnson & Johnson, dopo lo stop cautelativo in seguito ai rari casi di trombosi su sei donne. Gli esperti si riuniranno nel giro di 7-10 giorni, secondo i media Usa.