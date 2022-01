Vaccini, Usa: Cdc raccomandano booster per giovani 12-15 anni

Afp

I consiglieri del governo Usa stanno raccomandando con forza che gli adolescenti sopra i 12 anni ricevano booster di vaccino anti-Covid non appena idonei. Gli esperti dei Centers for Disease Control and Prevention hanno detto che il booster è sicuro per gli adolescenti più giovani e dovrebbe essere offerto loro una volta trascorso un tempo sufficiente, cinque mesi, dall'ultima iniezione.