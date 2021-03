Vaccini, Ue: i ritardi di singole aziende non mettono a rischio i piani

Afp

"Se un'azienda ha un problema" di produzione, "non significa che l'intero programma" vaccinale "è in pericolo". Lo ha detto il commissario Ue per il Mercato interno Thierry Breton rispondendo a una domanda sui possibili ritardi di produzione del vaccino Johnson&Johnson, che sta per ricevere l'approvazione dall'Ema. "L'Ue ha molte vie a disposizione - ha assicurato - se qualcosa va male".