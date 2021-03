Vaccini Ue, Breton: AstraZeneca non sta facendo del suo meglio

Ansa

"Sulla consegna dei vaccini in Europa, AstraZeneca sta facendo sforzi ma non del suo meglio, come previsto dai contratti con l'Ue". Lo ha scritto il commissario Ue per il Mercato unico, Thierry Breton, su Twitter. "Vedo degli sforzi" da parte della casa farmaceutica anglo-svedese "ma non il 'massimo sforzo possibile'. "Questo non basta per rispettare gli obblighi assunti nel primo trimestre", ha aggiunto.