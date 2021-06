Vaccini, Sudafrica ritira 2 milioni di dosi Johnson&Johnson

Ansa

Il Sudafrica ha deciso di ritirare dal mercato due milioni di dosi di vaccino anti Covid prodotto dalla Johnson&Johnson. Le dosi sono state prodotte nello stabilimento di Baltimora dove i test avevano rivelato che i componenti di AstraZeneca, prodotto nella stessa fabbrica, erano stati mescolati per errore nella formula di J&J. Venerdì la Food and Drug Administration statunitense aveva annunciato lo scarto di 60 milioni di dosi per possibili contaminazioni.