Vaccini, sei Stati Ue chiedono di correggere la distribuzione

Afp

Sei Paesi dell'Europa centro-orientale, dell'Unione europea, hanno esortato Bruxelles a pensare a un "meccanismo correttivo" per rimediare a quella che hanno definito un'ingiusta distribuzione dei vaccini anti-Covid. Il Cancelliere austriaco Sebastian Kurz, capofila del gruppo, ha auspicato una soluzione "tecnica" con i vertici Ue per evitare che "per esempio la Bulgaria riceva solo un terzo" delle dosi pro capite "rispetto a Malta".