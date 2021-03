Vaccini, Sassoli: "Far rispettare i contratti, no scaricabarile su Ue"

ansa

L'Unione europea "deve far rispettare le clausole contrattuali alle aziende farmaceutiche. In questa fase non possiamo permetterci distrazioni in questo senso". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo David Sassoli sottolineando che "l'Ue deve trasmettere fiducia ai cittadini". Ha poi richiamato certi governi che "dicono di voler fare da soli sul fronte vaccinale", ammonendoli a non "scaricare sull'Ue responsabilità che sono invece loro".