Vaccini, Pfizer: pronto un piano per limitare i ritardi a una settimana

Pfizer e BioNTech hanno annunciato un "piano" che dovrebbe ridurre a una settimana i ritardi nelle consegne del vaccino anti-Covid, che l'Europa temeva si prolungassero per 3-4 settimane. Il piano "permetterà di aumentare la capacità di produzione in Europa fornendo molte più dosi nel secondo trimestre", si legge in un comunicato congiunto. Si tornerà dunque, continua Pfizer, al calendario iniziale in Ue dal 25 gennaio.