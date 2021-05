Vaccini, Pfizer: "Per niente favorevoli alla rimozione dei brevetti"

Ansa

L'a.d. di Pfizer, Albert Bourla, ha detto di essere "per nulla favorevole" alla rimozione dei brevetti sui vaccini anti-Covid. Secondo BioNTech, azienda che assieme a Pfizer produce il siero, i brevetti "non sono il fattore limitante" per la produzione. Intanto Farmindustria ha espresso "preoccupazione per le iniziative internazionali volte a ridurre o annullare la tutela dei brevetti. Così non si risolve il problema di avere subito più vaccini".