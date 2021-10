Vaccini, Pfizer-Biontech: con terza dose efficacia al 95,6%

Ansa

Pfizer e BioNTech hanno annunciato i risultati di uno studio di fase 3 che valuta l'efficacia e la sicurezza di una dose di richiamo del vaccino Pfizer-BioNTech Covid-19 in oltre 10mila individui di età pari o superiore a 16 anni. Nello studio, una dose di richiamo somministrata a individui che in avevano ricevuto le prime due dosi, ha mostrato un'efficacia vaccinale relativa del 95,6% rispetto a coloro che non hanno ricevuto il richiamo.