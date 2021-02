Vaccini, Pfizer: ampliata a 11 partner la rete di produzione europea

Ansa

"La nostra rete di produzione europea si è ulteriormente ampliata, passando da tre partner nel dicembre 2020 quando abbiamo ricevuto le prime autorizzazioni, agli 11 attuali, compresa BioNTech Marburg". Lo dice Pfizer, sottolineando: "Stiamo rafforzando questa rete e siamo in fase di colloqui con ulteriori partner qualificati per nuovi potenziali accordi" in vista di un aumento della produzione di dosi anti-Covid.