Vaccini, ministro Hancock: contratto Gb con AstraZeneca prevale su Ue

Il contratto firmato in anticipo mesi fa dal governo britannico con AstraZeneca per le forniture del vaccino anti-Covid "ha maggior peso legale di quello sottoscritto più tardi dall'Ue". Lo ha detto Matt Hancock, ministro della Sanità di Boris Johnson. "Bruxelles ha un contratto fondato sulla clausola del massimo sforzo, noi un accordo in esclusiva. E il nostro contratto prevale sul loro", ha precisato.