Vaccini, media: "Facebook limiterà la visibilità dei gruppi no-vax"

Giro di vite in arrivo su Facebook sulla visibilità dei gruppi no-vax: secondo la Cnn, il social network sta studiando le modalità per porre un freno alla disinformazione sulla piattaforma, in collaborazione con diversi esperti di salute pubblica. A riferirlo all'emittente è un rappresentante di Facebook coperto dall'anonimato. Non potendo eliminare i gruppi contro i vaccini, Facebook pianificherebbe di cambiare le regole sui messaggi pubblicitari.