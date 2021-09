Vaccini, la Francia donerà 120 milioni di dosi ai Paesi poveri

Ansa

La Francia donerà ai Paesi poveri 120 milioni di dosi di vaccini anti-Covid, il doppio di quanto previsto in precedenza. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron, aggiungendo: "L'ingiustizia sta nel fatto che in altri continenti la campagna vaccinale è molto in ritardo. Per colpa nostra, collettivamente. In Africa appena il 3% della popolazione è vaccinata, dobbiamo andare più veloci".