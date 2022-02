Vaccini, l'Ema avvia l'esame della terza dose Pfizer per i 12-15enni

Ansa

L'Agenzia europea per il farmaco ha avviato la valutazione della dose di richiamo del vaccino Pfizer contro il Covid per gli adolescenti tra i 12 e i 15 anni. L'esame del booster tra i 16 e i 17 anni è già in corso. Attualmente la terza dose Pfizer può essere somministrata a partire dai 18 anni. Il comitato per i medicinali umani effettuerà un'analisi accelerata dei dati presentati dalla società, inclusi i risultati delle prove reali provenienti da Israele.