Vaccini, Johnson & Johnson: a buon punto, pronto a fine marzo

Ansa

Siamo a buon punto, abbiamo concluso gli studi clinici, i dati sono in fase di studio e siamo in attesa dei risultati: il vaccino dovrebbe arrivare entro fine marzo". Lo ha detto Massimo Scaccabarozzi, presidente della Fondazione Johnson & Johnson in merito al vaccino sviluppato dalla casa farmaceutica. "Ha il vantaggio di avere una sola somministrazione. E' importante avere tanti vaccini", ha aggiunto.