Vaccini, in Spagna una dose per il 52% nella fascia 12-19 anni

Afp

Avanza in Spagna la campagna di vaccinazione contro il Covid per i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 19 anni. Secondo gli ultimi dati del ministero della Sanità, è stata somministrata almeno una dose al 52,5% delle persone in questo gruppo. L'obiettivo delle autorità è raggiungere la copertura più alta possibile prima del ritorno a scuola a settembre. Per ora il 10,6% di questi ragazzi ha completato il ciclo.